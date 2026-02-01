Размер шрифта
В Якутии умер турист из Польши, которой путешествовал по региону на велосипеде

В Якутии скончался польский турист, путешествующий по региону на велосипеде
EvdokiMari/Shutterstock/FOTODOM

Поляк Адам Борейко, который хотел доехать от Якутска до Оймякона на велосипеде, скончался вскоре после начала пути. Об этом сообщается в Telegram-канале Службы спасения Республики Саха (Якутия).

В Службе спасения Якутии мужчина зарегистрировался 24 января и получил инструктаж. На следующий день он отправился в тур. Добраться до конечной точке Борейко планировал 18 февраля, следует из сообщений. Вечером поляк прибыл в поселок Хандыга, как и планировал.

«Остановился в гостинице, лег спать, сегодня утром не вышел из номера, а в 17:10 (11:10 мск) обнаружили, что он мертв. На месте работают следственные органы», — говорится в сообщении.

Координатор Борейко в Якутске передавал оперативному дежурному службы спасения информацию о местонахождении туриста по данным с трекера.

В прошлом году гражданин России скончался в ереванском международном аэропорту Звартноц. Как сообщали СМИ, мужчина вместе с женой летел из Италии в Россию транзитом через Ереван. Ему стало плохо после прохождения регистрации. Прибывшие на место происшествия медики уже не могли ничего сделать и зафиксировали смерть пассажира.

Ранее иранский беженец умер в парижском аэропорту, в котором прожил почти 18 лет.
 
