Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеНовые файлы Эпштейна
Культура

Концерт Ларисы Долиной в Обнинске не вызывает ажиотажа, а у «Любэ» — аншлаг

«Типичный Обнинск»: на концерт Ларисы Долиной продано лишь 10% билетов
Telegram-канал «ES! - канал Евгения Серкина»

В Обнинске Калужской области наблюдается резкий контраст в популярности двух предстоящих музыкальных мероприятий — концерта группы «Любэ» и выступления Ларисы Долиной.

Как сообщает Telegram-канал «Типичный Обнинск», группа «Любэ» Николая Расторгуева выступит 1 февраля перед практически заполненным залом. В то время как концерт Ларисы Долиной не вызывает особого интереса у местной публики — за месяц до запланированного выступления реализовано лишь около 10% билетов.

«Как говорится, почувствуйте разницу», — иронично замечает Telegram-канал.

После завершения скандала с квартирой в Хамовниках Лариса Долина анонсировала 21 концерт, шесть из которых сольные. При этом еще в начале года певица перенесла выступления из-за плохих продаж билетов. Однако затем музыкальный критик Сергей Соседов заявил «Газете.Ru», что артистка, наоборот, увеличила количество концертов в три раза в 2026 году из-за спроса.

Сейчас ожидается, что Долина выступит с большим сольным концертом «Юбилей в кругу друзей» во дворце культуры и спорта «Мир» в Домодедово уже 1 февраля. Самые дорогие билеты стоят до 6,5 тысячи рублей, и большинство из них уже раскуплено.

Ранее сообщалось, что Долину уличили в отсутствии образовательной лицензии.
 
Теперь вы знаете
«Как можно здесь жить?» Риэлтор раскрыла 9 худших локаций для покупки квартиры
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!