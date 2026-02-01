Концерт Ларисы Долиной в Обнинске не вызывает ажиотажа, а у «Любэ» — аншлаг

В Обнинске Калужской области наблюдается резкий контраст в популярности двух предстоящих музыкальных мероприятий — концерта группы «Любэ» и выступления Ларисы Долиной.

Как сообщает Telegram-канал «Типичный Обнинск», группа «Любэ» Николая Расторгуева выступит 1 февраля перед практически заполненным залом. В то время как концерт Ларисы Долиной не вызывает особого интереса у местной публики — за месяц до запланированного выступления реализовано лишь около 10% билетов.

«Как говорится, почувствуйте разницу», — иронично замечает Telegram-канал.

После завершения скандала с квартирой в Хамовниках Лариса Долина анонсировала 21 концерт, шесть из которых сольные. При этом еще в начале года певица перенесла выступления из-за плохих продаж билетов. Однако затем музыкальный критик Сергей Соседов заявил «Газете.Ru», что артистка, наоборот, увеличила количество концертов в три раза в 2026 году из-за спроса.

Сейчас ожидается, что Долина выступит с большим сольным концертом «Юбилей в кругу друзей» во дворце культуры и спорта «Мир» в Домодедово уже 1 февраля. Самые дорогие билеты стоят до 6,5 тысячи рублей, и большинство из них уже раскуплено.

Ранее сообщалось, что Долину уличили в отсутствии образовательной лицензии.