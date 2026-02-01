Размер шрифта
«Гитлеровский сателлит»: Медведев напомнил Стуббу на чьей стороне воевала Финляндия

Медведев напомнил Стуббу о том, что Финляндия выступала на стороне Гитлера
Екатерина Штукина/РИА Новости

Финляндия выступала на стороне фашистской Германии в годы Второй мировой войны, но ей это простили, президент республики Александр Стубб постоянно забывает об этом. Такое мнение выразил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в интервью ТАСС, Reuters и проекту Wargonzo.

«Когда Финляндия была разгромлена как гитлеровский сателлит — они почему-то забывают об этом, вот господин Стубб об этом все время забывает, но они были гитлеровским сателлитом — так вот, им это простили и начали развивать с ними добрые конструктивные отношения», — заявил Медведев.

Медведев уточнил, что после окончания Второй мировой войны Хельсинки встал на путь установления дружеских связей с Москвой и начал активно поставлять туда значительную часть своей продукции. Благодаря этим поставкам, по словам зампреда Совбеза, Финляндия существовала. В тот период в стране также активно развивались туризм и другие сферы экономики, добавил он.

В то же время Медведев подчеркнул, что власти Финляндии сейчас полностью перечеркнули все это, и Россия не собирается сожалеть о таком решении. Однако шутить на эту тему тоже не стоит, подчеркнул заместитель председателя Совета безопасности.

До этого Стубб заявил, что американский президент Дональд Трамп оказывает давление на Россию и выразил надежду, что он продолжит делать это в дальнейшем. Он также отметил, что Украина, США и Европа находятся «на одной стороне».

Ранее Медведев заявил, что его абсурдные прогнозы начали сбываться.
 
