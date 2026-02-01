Размер шрифта
Валиева показала худший результат в полуфинале прыжкового чемпионата России

В финал ЧР по прыжкам пробились только фигуристки Тутберидзе, Валиева не прошла
Владимир Астапкович/РИА Новости

Финалистками чемпионата России по прыжкам 2026 года стали три спортсменки, представляющие тренерскую школу Этери Тутберидзе.

«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию соревнований.

По итогам полуфиналов лучший результат показала Алиса Двоеглазова (72,81 балла). Второе место по итогам полуфинала заняла Дина Хуснутдинова с результатом 65,62 балла. Третьей финалисткой стала Дарья Садкова, получившая 63,45 балла.

Фигуристки Софья Муравьева (57,22 балла) и Мария Захарова (56,35 балла) не смогли пройти в финал.

Камила Валиева с результатом в 53,33 балла расположилась на шестой позиции в полуфинале и не прошла в финальную часть соревнований.

Международный союз конькобежцев (ISU) в мае 2025 года одобрил нейтральные статусы для четверых фигуристов-одиночников (основа и запас): для Петра Гуменника, Владислава Дикиджи, Аделии Петросян и Алины Горбачевой. При этом ISU не допустил до участия в отборочном турнире зимних Олимпийских игр российские танцевальные дуэты и спортивные пары. Основными кандидатами от России назывались чемпионы страны Александра Степанова / Иван Букин (танцы) и Анастасия Мишина / Александр Галлямов (парное катание).

Ранее отец Валиевой заявил, что не уважает высказывания Ирины Родниной.
 
