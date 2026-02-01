Лоза объяснил, почему не хочет элитную недвижимость

Певец Юрий Лоза признался в Telegram-канале, что не хочет покупать элитную недвижимость с большим участком.

Лоза заявил, что даже бы в подарок не взял себе дома с участком «размером с ВДНХ». Причиной этому стало дорогостоящее содержание подобного участка.

«Я знаю уровень трат на содержание того, что предлагается. Чтобы поддерживать такую недвижимость в надлежащем состоянии, необходим штат прислуги, садовник, охрана и так далее. Скажем, содержание подобного барахла практически разорило даже очень богатого беглого олигарха Березовского», — заявил артист.

Лоза признался, что его удивляют коллеги, которые покупают себе огромное количество элитной недвижимости.

«Хотелось задать простой вопрос — а зачем тебе столько всего? Ты же все равно этим толком не пользуешься и с собой потом не унесешь, так зачем было все это покупать и оплачивать функционирование?» — отметил певец.

В январе Юрий Лоза поддержал создание в России чек-листа деструктивных идей в песнях. По мнению исполнителя хита «Плот», нет ничего плохого, что в творчестве появляются ограничения. Лоза отметил, что они есть во многих развитых странах.

Ранее Юрий Лоза назвал современные хиты кричалками.