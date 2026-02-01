Размер шрифта
Стало известно, когда в Центральную Россию придет весна

Тишковец: весна придет в Центральную Россию раньше срока
Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в интервью РИА Новости рассказал, когда весна придет в Центральную Россию.

По его словам, весна придет в округ примерно с середины марта и с последующим началом весеннего половодья.

Тишковец отметил, что в феврале в округе ожидается около и даже чуть ниже климатической нормы за счет аномально холодного старта месяца. Он будет практически нивелирован относительно теплым финалом.

В начале месяца ожидается на 7-12°C ниже климатической нормы, а далее — средние показатели приблизятся к норме с небольшим отрицательным отклонением.

Во второй десятидневке февраля погода также будет близка к нормальным значениям температурного фона.

«В заключительной, третьей, декаде месяца средняя температура воздуха составит минус два - минус три градуса при норме в -4,8°C, то есть апофеоз календарной зимы будет относительно теплым», — добавил Тишковец.

По его словам, февраль — «это обещание веснсы завернутое в метель».

До этого в Московском планетарии рассказали, что астрономическая весна в 2026 году наступит вечером 20 марта по московскому времени, позже календарной почти на три недели.

Ранее москвичам рассказали, когда в столицу придет весна.
 
