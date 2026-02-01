Размер шрифта
На Кипре обнаружили россиянку и ее возлюбленного без признаков жизни

«АиФ»: на Кипре нашли мертвыми 39-летнюю россиянку и ее возлюбленного
Reuters

На Кипре без признаков жизни нашли 39-летнюю россиянку Любовь Стрелкову и ее возлюбленного Александра. Об этом пишет aif.ru.

По данным издания, тело Стрелковой нашли в доме в поселке Искел на Кипре. Прибывшие на место врачи не обнаружили признаков насильственной смерти. Журналисты узнали, что женщина умерла от осложнений пневмонии.

«Родные и друзья несколько дней собирали деньги на транспортировку тела в Россию. Всего собрали около 800 тысяч рублей. Стрелкову похоронили на ее малой родине в городе Верещагино Пермского края 31 января», — сказано в материале.

Позже скончался ее возлюбленный Александр, однако о причинах его кончины не сообщается.

По информации журналистов, Стрелкова родилась в городе Верещагино, потом перебралась в Пермь. Последние шесть лет жила на Кипре, зарабатывая онлайн-консультациями по раскрытию потенциала и повышению дохода, рассказала знакомая Стрелковой.

Об Александре подробностей не приводится. Посольство Кипра в России на момент публикации не прокомментировало информацию.

Ранее в Якутии умер турист из Польши, которой путешествовал по региону на велосипеде.
 
