Синоптики предупредили о последней «атаке русской зимы»

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Главный специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что последние зимние явления продержатся в Москве со вторника, 26 марта, до пятницы, 29 марта, передает РИА «Новости».

По его словам, после этой «атаки» зимний сезон закроется окончательно.

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«На следующей неделе ожидается последняя атака русской зимы. Со вторника и до пятницы пройдет серия атлантических циклонов. Это преобладание облачной и пасмурной погоды, осадки разной интенсивности», — сказал Тишковец.

Он добавил, что ночью возможны заряды снега, днем — мокрый снег, дождь. Синоптик также предупредил, что на дорогах будет относительно скользко.

Ранее сообщалось, что на Москву надвигается мощный снегопад.