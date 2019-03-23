Второе судно за день терпит бедствие у берегов Норвегии

У берегов Норвегии еще одно судно посылает сигнал бедствия. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Отмечается, что сигнал поступил от севшего на мель сухогруза Captain Hagland, на борту которого находятся девять человек. Ему на помощь уже вылетели два вертолета.

Сухогруз получил повреждения двигателя и стоит на якоре возле круизного лайнера Viking Sky, так же терпящего бедствие у берегов Норвегии.

Ранее сообщалось, что на тонущем круизном лайнере есть россияне.