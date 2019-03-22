Неизвестный атаковал с ножом полицейского в Нижнекамске
В Татарстане неизвестный мужчина атаковал с ножом на полицейского возле одного из отделений МВД Нижнекамска, передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
По его словам, нападавший был ликвидирован. Полицейский получил тяжелое ранение, он госпитализирован.
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«Около отдела полиции в городе Нижнекамск неизвестный с ножом напал на полицейского и ранил его», — сказал источник.
Как отмечается, на месте происшествия в настоящее время работают правоохранительные органы, которые выясняют все обстоятельства инцидента и устанавливают личность напавшего.
Ранее сообщалось, что неизвестные атаковали полицейского на северо-востоке Москвы.