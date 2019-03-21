Огромная волна накрыла и искалечила туристку во время фотосессии на Бали

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На Бали мощная волна смыла туристку во время фотосессии. Об этом сообщает РИА «Новости».

Кадры инцидента появились в сети.

На видеозаписи видно, как девушка позирует на краю утеса. Вдруг гигантская волна сбивает ее с места.

Туристке удалось выжить, но она получила раны.

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Как отмечается, кадры были сделаны в скалистой бухте Слеза Дьявола на острове Нуса-Лембонган.

Ранее сообщалось, что туристы из России сорвались в ущелье на Бали.