Огромная волна накрыла и искалечила туристку во время фотосессии на Бали
На Бали мощная волна смыла туристку во время фотосессии. Об этом сообщает РИА «Новости».
Кадры инцидента появились в сети.
На видеозаписи видно, как девушка позирует на краю утеса. Вдруг гигантская волна сбивает ее с места.
Туристке удалось выжить, но она получила раны.
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Как отмечается, кадры были сделаны в скалистой бухте Слеза Дьявола на острове Нуса-Лембонган.
Ранее сообщалось, что туристы из России сорвались в ущелье на Бали.