Россиянин ударил вилами и застрелил амурского тигра

Житель поселка в Хабаровском крае застрелил тигра, который напал на его корову. Об этом сообщает центр «Амурский тигр» со ссылкой на начальника отдела сохранения объектов животного мира комитета охотничьего хозяйства Минприроды края Юрия Колпака.

По словам жителя, амурский тигр пробрался к нему в сарай и напал на корову. Когда мужчина зашел в сарай, то тигр сделал резкий выпад в его сторону.

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Обороняясь, мужчина ударил хищника вилами, а потом добил его из ружья. Житель утверждает, что он не хотел убивать животное, но тигр снова кинулся на него, уточняет центр.

Отмечается, что оценку действий гражданину дадут после проведения проверки и экспертизы.

Ранее амурский тигр напал на двух коров в лесу Приморья.