В США рыба из отравленной реки снова пригодна для еды

Рыба из реки Кайахога в штате Огайо, считавшаяся отравленной после химического загрязнения, снова пригодна для еды, сообщает Associated Press.

О смягчении запрета на потребление рыбы из реки Кайахога сообщил губернатор штата Огайо Майк Деуайн. Сообщается, что рыба там считалась загрязненной с 1969 года. Тогда в результате большого количества горючих материалов, сливаемых в Кайахогу, река воспламенилась.

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«Это пример успеха, который может быть достигнут, если сотрудничать и использовать имеющиеся ресурсы для улучшения качества воды нашего штата», — сказал Деуайн.

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