Путин поручил Генпрокуратуре разобраться с защитой прав несовершеннолетних

Президент России Владимир Путин поручил Генеральной прокуратуре проанализировать ситуацию с защитой прав несовершеннолетних, сообщает РИА «Новости».

Выступая на расширенном заседании коллегии Генпрокуратуры, президент поручил предложить дополнительные профилактические меры.

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«Нужно серьезно повысить уровень защищенности детей и подростков от преступных посягательств», — заявил Путин.

По его словам, нарушений в этой сфере по-прежнему очень много, несмотря на проведенную работу, так в прошлом году количество нарушений прав несовершеннолетних значительно выросло.

Ранее сообщалось, что правительство Японии одобрило поправки к закону о жестоком обращении с детьми, которые вводят запрет на любые физические наказания для несовершеннолетних.