Обвиняемый в изнасиловании жительницы Якутска заключен под стражу

Мужчина, который обвиняется в изнасиловании жительницы Якутска, заключен под стражу. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Следственный комитет России.

По данным агентства, мужчина был заключен под стражу на весь период предварительного расследования.

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Как отмечается, еще двое подозреваемых были задержаны.

В настоящее время следствие продолжает расследование этого дела.

Ранее сообщалось, что жители Якутска вышли на митинг после изнасилования женщины мигрантами.