Уровень угрозы безопасности снижен после поимки стрелка в Утрехте
В голландском Утрехте снизили уровень угрозы максимальной террористической угрозы. Об этом сообщает Reuters.
Отмечается, что уровень снизили из-за поимки подозреваемого в стрельбе в трамвае.
Днем в Утрехте был введен режим максимальной террористической угрозы.
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Ранее сообщалось, что полиция задержала подозреваемого в стрельбе в Утрехте.
В Утрехте был открыт огонь в трамвае 18 марта, в результате стрельбы погибли три человека, а пострадали пять.