Уровень угрозы безопасности снижен после поимки стрелка в Утрехте

В голландском Утрехте снизили уровень угрозы максимальной террористической угрозы. Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что уровень снизили из-за поимки подозреваемого в стрельбе в трамвае.

Днем в Утрехте был введен режим максимальной террористической угрозы.

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Ранее сообщалось, что полиция задержала подозреваемого в стрельбе в Утрехте.

В Утрехте был открыт огонь в трамвае 18 марта, в результате стрельбы погибли три человека, а пострадали пять.