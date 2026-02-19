Защита осужденных за мошенничество с квартирой Долиной рассказала о сути их апелляции

Четверо осужденных за участие в мошенничестве с квартирой певицы Ларисы Долиной просят апелляционный суд отменить обвинительный приговор и вернуть дело в прокуратуру для дополнительного расследования. Об этом ТАСС рассказал защитник одного из осужденных.

Судебное заседание по рассмотрению апелляционных жалоб пройдет 19 февраля в Московском областном суде.

Защита указывает на ошибки и неточности следствия, государственного обвинения и суда первой инстанции. В частности, инкриминируемая всем фигурантам уголовного дела сумма денежных средств с проданной квартиры Долиной Балашихинским городским судом была вменена дважды.

28 ноября сообщалось, что суд назначил четырем обвиняемым по делу о мошенничестве с квартирой Долиной сроки от четырех до семи лет колонии. Анжела Цырульникова, Артур Каменецкий и Дмитрий Леонтьев были осуждены на семь лет лишения свободы, Андрей Основа — на четыре года.

Ранее директор Долиной заявил, что имя певицы вновь используют мошенники.