В Израиле призвали готовиться к войне из-за США

N12: в системе безопасности Израиля объявили высшую степень готовности к войне

В системе безопасности Израиля 18 февраля объявили высшую степень готовности, спасательные службы получили указания: «Будьте готовы к войне». Об этом сообщает телеканал N12.

Если Соединенные Штаты атакуют Иран, то еврейское государство присоединится к американским союзникам. Официальные лица считают американский удар неминуемым.

До этого неназванный советник американского президента Дональда Трампа рассказал порталу Axios, что вероятность военной операции США против Ирана составляет 90%.

По данным газеты The Wall Street Journal, на прошедших в Женеве американо-иранских переговорах Тегеран предложил отправить часть запасов высокообогащенного урана третьей стороне, например России, чтобы снять ключевые опасения Вашингтона по поводу ядерной программы. По данным издания, иранская сторона готова приостановить обогащение на срок до трех лет. Однако администрация Трампа настаивает на полной остановке программы. На фоне переговоров США наращивают военное присутствие в регионе, а Иран пригрозил возможностью перекрыть Ормузский пролив. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее США продолжили наращивать военную мощь на Ближнем Востоке на фоне переговоров с Ираном.