Франция передала Эфиопии данные расшифровки «черных ящиков» разбившегося Boeing

<img src="//img.gazeta.ru/files3/496/12244496/RTX6R1HF-pic905-895x505-71239.jpg">

Франция передала Эфиопии данные речевого самописца и цифрового самописца параметров полета самолета, разбившегося 10 марта. Об этом говорится в твиттере французского Бюро по расследованию и анализу безопасности гражданской авиации (BEA).

Отмечается, что данные были успешно извлечены и уже переданы эфиопской стороне для дальнейшего расследования из-за авиакатастрофы.

Реклама

Ранее стало были раскрыты детали разговора пилотов перед крушением самолета в Эфиопии.

Самолет Boeing 737 MAX разбился возле эфиопского города Дэбрэ-Зэйт утром 10 марта. На борту находились 149 пассажиров и восемь членов экипажа, все они погибли. Некоторые страны, в том числе и Россия, решили закрыть воздушное пространство для самолетов Boeing 737 Maх.