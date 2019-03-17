Власти Новой Зеландии получили «манифест» стрелка за 9 минут до теракта

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Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн сообщила, что получила «манифест» Брентона Тарранта, обвиняемого в нападении на мечети в Крайстчерче, за девять минут до начала теракта. Об этом сообщает NDTV.

По ее словам, помимо нее письма с «манифестом» стрелка получили еще порядка 30 человек. Он представляет из себя «многословный, бессвязный, конспирологический, крайне правый» текст.

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«В нем не называлось ни место, ни какие-то отличительные детали», — добавила Ардерн.

Стрельба произошла в мечетях в новозеландском городе Крайстчерч 15 марта. Позднее стало известно, что один из нападавших устроил онлайн-трансляцию атаки на мечеть Аль-Нур. По последним данным, в результате атаки погибли 50 человек.

Ранее сообщалось, что Facebook удалил 1,5 миллиона видео с «резней» в мечети Новой Зеландии.