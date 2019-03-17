Десятки человек погибли из-за наводнения в Индонезии

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Ливневые паводки в самой восточной провинции Индонезии Папуа стали причиной гибели как минимум 42 человек, состояние еще 21 человека оценивается как тяжелое. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на данные национального агентства по предотвращению катастроф.

Отмечается, что наводнение вызвал ливень в некоторых районах города Джаяпура. Местные власти рассказали, что он идет с субботы, 16 марта.

Ранее сообщалось, что в Индонезии в результате схода оползня на незаконном золотодобывающем руднике погибли девять человек.