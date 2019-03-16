Десятки человек пострадали в ходе протестов «желтых жилетов» в Париже
Не менее 60 человек получили различные ранения во время протестов «желтых жилетов» в Париже, которые переросли в ожесточенные столкновения с полицией, передает портал France Info.
Отмечается, что в ходе акции пострадали 42 участника протестов и 17 правоохранителей.
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Парижская прокуратура сообщила, что в столице Франции было задержано 106 человек. Всего в акциях протеста 16 марта приняли 32,3 тысячи человек.
Протесты «желтых жилетов» проходят во Франции уже в 18-ый раз.
Ранее сообщалось, что протесты «желтых жилетов» переросли в столкновения с полицией в Париже.