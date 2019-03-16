Обрушилась кирпичная кладка стены в общежитии в Ставрополе

В ставропольском общежитии произошло частичное обрушение кирпичной кладки наружной стены. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя ГУ МЧС по региону.

Уточняется, что стена обрушилась в полдень по мск на улице Бруснева.

По предварительным данным, в результате инцидента погибших и пострадавших нет.

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В настоящее время на месте обрушения работаю оперативные службы.

Ранее сообщалось, что стены обрушились при взрывах газовых баллонов во время пожара на складе в Москве.