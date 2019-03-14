Обвиненный в избиении учителя осетинский экс-депутат признал наличие конфликта
Бывший осетинский депутат Василий Гогичашвили признал, что между ним и учительницей были разногласия. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на МВД Северной Осетии.
«Доставленный в райотдел подозреваемый подтвердил наличие конфликта между ним и учительницей», — заявили в МВД.
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По данным агентства, полицейские закончили проверку по факту избиения учительницы.
Как отмечается, экс-депутат ворвался в класс школы в Ардоне и на глазах учеников избил преподавателя начальных классов.
После этого депутат заявил, что решил сложить с себя полномочия, отвергнув обвинения в избиении преподавателя.