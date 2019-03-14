Названы самые кусачие породы собак

Глава Национальной российской кинологической ассоциации Электрон Дементьев заявил, что опасность так или иначе представляют все породы собак, передает РИА «Новости».

В то же время он отметил, что такса находится на первом месте по числу укусов людей.

Реклама

«Могут быть опасны и диванно-комнатные собаки. Если мы возьмем многолетнюю статистику Санкт-Петербурга, то такса, маленькая собака, стоит на первом месте по числу покусов как людей, так и животных. Уже в течение 15-17 лет», – сказал Дементьев.

По его словам, решением проблемы опасных собак является введение обязательных школ, подобных водительским.

Ранее МВД составило список из 69 потенциально опасных для человека пород собак, выгуливать которые можно только в наморднике и на поводке, или на огороженной территории.