Турция закрыла воздушное пространство для Boeing 737 MAX
Турция закрыла воздушное пространство для самолетов Boeing 737-8 MAX и Boeing 737-9 MAX. Об этом сообщает Anadolu со ссылкой на министерство транспорта и инфраструктуры государства.
Как отмечается, полеты самолетов были приостановлены из соображений безопасности.
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Ранее сообщалось, что еще несколько стран закрыли воздушное пространство для самолетов Boeing 737 MAX.
10 марта Boeing 737-800 MAX со 149 пассажирами и восемью членами экипажа на борту потерпел крушение в Эфиопии. Все находившиеся в самолете погибли.