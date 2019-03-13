Турция закрыла воздушное пространство для Boeing 737 MAX

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Турция закрыла воздушное пространство для самолетов Boeing 737-8 MAX и Boeing 737-9 MAX. Об этом сообщает Anadolu со ссылкой на министерство транспорта и инфраструктуры государства.

Как отмечается, полеты самолетов были приостановлены из соображений безопасности.

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Ранее сообщалось, что еще несколько стран закрыли воздушное пространство для самолетов Boeing 737 MAX.

10 марта Boeing 737-800 MAX со 149 пассажирами и восемью членами экипажа на борту потерпел крушение в Эфиопии. Все находившиеся в самолете погибли.