Появилось видео ликвидации готовившего теракт боевика в Самарской области

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Появилось видео спецоперации по ликвидации боевика в Самарской области, который готовил теракт. Кадры разместил Национальный антитеррористический комитет (НАК), передает РИА «Новости».

На записи видно, что силовики врываются в помещение в частном доме и осматривают комнаты. Там они, в частности, обнаруживают оружие и боеприпасы.

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В агентстве уточнили, что боевику предложили сдаться, но в ответ на это он открыл огонь и бросил боевую гранату. В результате перестрелки сотрудники ФСБ ликвидировали мужчину.

Ранее сообщалось, что в Самарской области ликвидировали планировавшего теракт бандита.