На Украине захотели пересмотреть «российские» даты основания Днепра и Павлограда

Глава Института национальной памяти Украины Владимир Вятрович заявил, что дату основания Днепра не следует отсчитывать от времен Екатеринослава российской императрицы Екатерины II. Свое мнение он выразил «Радио Свобода».

По его мнению, также нельзя выводить дату основания Павлограда со времен сына Екатерины II Павла, так как оба города имеют более древнюю казачью историю.

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«Мы только начинаем дискуссию о необходимости деколонизации в Украине, и те примеры, которые я привожу, — это то, что мы уже наработали», — сказал Вятрович.

Глава института добавил, что также может быть пересмотрена история основания Одессы, которая, по его словам, имеет более древнюю историю, чем конец 18 века.

Ранее Вятрович заявил, что после декоммунизации на Украине следует приступить к процессу «деколонизации».