Стали известны подробности о погибших в Эфиопии россиянах

Трое россиян, которые находились на борту разбившегося Boeing 737, были туристами, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на посольство в Кении.

В посольстве пояснили, что 11-15 марта в Найроби пройдет заседание Ассамблеи ООН по окружающей среде, однако погибшие не имели отношения к госучреждениям.

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«Все (российские) делегаты, которые приглашены на это мероприятие (ООН), не используют и не использовали «Эфиопские авиалинии», они прилетают другими рейсами», — сказали в посольстве.

Посольство России в Эфиопии опубликовало имена трех россиян, погибших при крушении.

Также стало известно, что перед крушением пилот сообщил «о трудностях» и запрашивал разрешения вернуться назад.