На помощь пострадавшим в теракте в «Крокусе» собрали более миллиарда рублей

В фонд «Российского Красного Креста» собрали более 1,6 млрд рублей на помощь семьям погибших и пострадавшим во время теракта в «Крокус Сити Холле». Об этом сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Он напомнил, что 30 апреля у стихийного мемориала в Красногорске собираются люди, чтобы почтить память жертв трагедии, которая произошла 40 дней назад — 22 марта.

Вечером 22 марта в концертный зал «Крокус Сити Холл» перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. Утром 23 марта силовики задержали четырех подозреваемых в нападении. Ими оказались граждане Таджикистана Шамсидин Фаридуни, Саидакрами Муродали Рачабализода, Далерджон Мирзоев и Мухаммадсобир Файзов. Их отправили в СИЗО.

Генеральная прокуратура России не выявила нарушений в организации охраны концертного зала. По данным источников, по результатам проверки нарушений законодательства о необходимости наличия вооруженной охраны на массовом мероприятии в «Крокусе» не установлено. Источник отметил, что в законодательстве отсутствуют императивные требования о том, что на подобных массовых мероприятиях, необходимо наличие вооруженной охраны.

Ранее сообщалось, что вместе с 12-м фигурантом дела о теракте в «Крокусе» задержали его брата.