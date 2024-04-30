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Россиянин решил задекларировать средства и лишился 18 млн рублей

В Нижнем Новгороде мужчина отправил мошенникам 18 млн рублей

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Shutterstock

Житель Нижнего Новгорода отдал мошенникам более 15 миллионов рублей, испугавшись, что его самого привлекут к ответственности. Об этом сообщает управление МВД по региону.

По словам самого 51-летнего мужчины, с аферистами он общался неделю. Ему позвонили якобы сотрудники правоохранительных органов и заявили, что подозревают россиянина в финансировании недружественной страны. Они указали на необходимость задекларировать средства и имущество.

Мужчина поверил злоумышленникам. В результате он взял в кредит 10,5 миллионов рублей у разных банков. Помимо этого, еще три миллиона занял у знакомой, затем сдал под залог три машины. Всего он перевел мошенникам 18 миллионов рублей.

Позже россиянин понял, что его обманули. В правоохранительных органах возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве. На данный момент злоумышленников ищут.

В полиции напомнили о том, что нужно проявлять бдительность во время звонков с неизвестных номеров.

Ранее в Забайкалье мужчина подтвердил номер и лишился 13 млн рублей.

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