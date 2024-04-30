Медведев сыграет в четвертьфинале «Мастерса» в Мадриде

Российский теннисист Даниил Медведев вышел в четвертьфинал турнира серии «Мастерс» в Мадриде, в четвертом круге соревнований одержав победу над представителем Казахстана Александром Бубликом.

Встреча, которая продолжалась 1 час 44 минуты, завершилась в двух сетах с результатом 7:6 (7:3), 6:4. Медведев занимает четвертое место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).

За право сыграть в полуфинале турнира Медведев сразится с победителем противостояния между Рафаэлем Надалем (Испания) и Иржи Легечкой (Польша). Их игра состоится 30 апреля, ориентировочное время начала — 22:30 по московскому времени.

6 марта Международная федерация тенниса (ITF) сообщила, что приняла решение разрешить российским и белорусским теннисистам выступить на летних Олимпийских играх — 2024 во Франции в нейтральном статусе. Россияне и белорусы смогут выступить на Олимпиаде 2024 года, если будут соответствовать принципам нейтральных атлетов, которые ранее сформулировал Международный олимпийский комитет (МОК).

Ранее Андрей Рублев вышел в четвертьфинал «Мастерса» в Мадриде.