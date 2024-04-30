Самарский чиновник заявил, что «отработал отправку куличей» в зону СВО на стадионе

Самарского вице-губернатора Дмитрия Холина заметили на футбольном стадионе. Об этом сообщает »Ъ».

Мужчина посетил матч «Крылья Советов» — «Краснодар» в сопровождении своего бывшего непосредственного командира генерал-лейтенанта Андрея Колотовкина.

При этом 29 апреля он был назначен замполитом батальона 30-й мотострелковой бригады, которая находится в зоне СВО в районе поселка Очеретино в ДНР. Холин уже служил в этой бригаде в этой же должности, а также в качестве начальника отделения боевой подготовки в звании майора.

Холин добровольно вступил в ряды ВС РФ в сентябре 2022 года во время мобилизации, несмотря на отсрочку, и был демобилизован приказом командующего 2-й армии в феврале 2024 года. Однако военная прокуратура по результатам проверки признала приказ о демобилизации незаконным. На службу мужчина вернулся 26 апреля.

Посещение матча Холин объяснил отработкой отправки на фронт большого количества куличей. Такую публикацию он разметил на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

«Руководством мне поставлена задача по организации отправки в зону СВО к Пасхе гуманитарного груза с большим объемом куличей, что будет сделано в ближайшие дни. Именно поэтому я взял с собой записную книжку, чтобы отработать этот вопрос с Андреем Владимировичем, который был моим командующим, и иными лицами, кто собрался на трибуне», — объяснился Холин.

По его словам, сейчас он работает с потенциальными контрактниками и с теми, кто готовится к убытию в зону СВО. Сам Холин подчеркнул, что готов вернуться на фронт.

До этого сообщалось, что Холина вновь призвали на военную службу.

Ранее лидер забайкальской ОПГ Ведерников уехал на СВО после 13 лет в тюрьме.