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Украинская чемпионка угрожала соотечественникам ударами России

Украинская спортсменка Алейникова угрожала соотечественникам ударами России

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alpha_iconi/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Чемпионка Украины по академической гребле Алсу Алейникова на своей странице в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) угрожала соотечественникам, нецензурно их оскорбив и назвав жителей Днепра нищими, которые едят только сало и сосиски. Об этом написала Lenta.ru.

«Вам от России еще так прилетит», — написала Алейникова.

Позднее спортсменка удалила пост из социальной сети.

Указано, что Алейникова — дочь депутата Днепропетровского областного совета восьмого созыва от партии «Слуга народа» Дины Мифтахутдиновой, которая завоевала медаль на Олимпийских играх — 1996. Сама Алейникова становилась чемпионкой страны в 2017, 2018 и 2019 годах в своих возрастных группах.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям из-за начала СВО России на Украине. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов в качестве нейтральных спортсменов. Для участия им необходимо выполнить ряд требований и пройти квалификацию.

Летние Олимпийские игры — 2024 пройдут в столице Франции с 26 июля по 11 августа.

Ранее Ирина Винер заявила, что российскую гимнастику пытаются уничтожить.

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