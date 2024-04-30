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Рогов рассказал о ситуации в Работино

Рогов: в Работино остаются незначительные очаги сопротивления ВСУ

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Станислав Красильников/РИА Новости

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что в населенном пункте Работино Запорожской области остаются отдельные незначительные очаги сопротивления Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом пишет ТАСС.

«Остались небольшие точки сопротивления. Думаю, что они сопротивляются потому, что не понимают, что уже все. У них нет реальной оценки ситуации, чтобы сдаваться», — сказал эксперт.

По его словам, эти очаги сопротивления представляют собой 2-3 человека максимум.

30 апреля Минобороны РФ сообщило, что ВСУ потеряли более 20 военных при перестрелке в районе Работино.

23 апреля Рогов заявлял, что российские войска продвинулись юго-восточнее Работино на 800 метров. Тогда российские войска уничтожили один опорный пункт ВСУ, еще один взяли под контроль.

Военные эксперты неоднократно отмечали, что Работино стоит на перекрестке дорог, которые имеют большое значение для Украины и России. Например, одна из дорог ведет на берег Днепра и вглубь Запорожской области. В том числе в связи с этим в районе населенного пункта регулярно ведутся ожесточенные бои.

Ранее Кадыров опубликовал видео обстрела позиций ВСУ в районе Работино.

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