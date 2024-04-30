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Нетаньяху резко высказался о военной операции в Рафахе

Нетаньяху: Израиль войдет в Рафах независимо от соглашений с ХАМАС

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Ronen Zvulun/Reuters

Израиль начнет проведение операции против палестинского движения ХАМАС в городе Рафах на юге сектора Газа независимо от того, будет ли достигнуто соглашение о прекращении огня и освобождении заложников. Об этом заявил премьер-министр Израиля Бинямин Нетаньяху, передает Reuters.

«О том, что мы остановим войну до достижения всех ее целей, не может быть и речи», — подчеркнул он.

До этого премьер-министр Египта Мустафа Мадбули на полях специальной сессии Всемирного экономического форума в Эр-Рияде заявлял, что Израиль и ХАМАС испытывают давление изнутри и не стремятся достичь компромиссного решения в ходе текущих переговоров.

По его словам, в настоящее время на переговорах наблюдается «определенный прогресс, однако лишь по ряду пунктов». Только успех переговорного процесса поможет избежать проведения Израилем военной операции в Рафахе, и Египет, подчеркнул премьер страны, прилагает все усилия для достижения этой цели.

Ранее в Израиле предрекли распад правительства, если армия не войдет в Рафах.

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