В G7 назвали «жизненной необходимостью» снижение доходов РФ от энергоресурсов

Министры по энергетике стран «Большой Семерки» (G7) приняли совместное заявление, в котором назвали уменьшение доходов России от энергоресурсов залогом успешной поддержки Украины. Об этом пишет Reuters со ссылкой на документ.

Кроме того, участники встречи заявили, что продолжат работу над отказом от российского газа. О том, что это вопрос будет стоять на повестке встречи министров в Турине, сообщалось накануне. При этом министр окружающей среды и энергетической безопасности Италии Джилберто Пикетто-Фратин тогда уточнял, что окончательное решение по этому вопросу еще не приняли.

27 апреля в Бельгии призвали к поэтапному запрету на реэкспорт российского сжиженного природного газа (СПГ). До этого о введении ограничений на поставку российского СПГ говорили в Германии и Швеции. Обсуждение подобных мер находится на ранней стадии, и некоторые страны ЕС выражают скепсис по этому поводу. Отказ от российского СПГ может лишить Евросоюз порядка 19% совокупных поставок энергоресурса.

Ранее стало известно, что Европа может столкнуться с проблемами газоснабжения уже следующей зимой.