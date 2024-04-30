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На Украине объяснили мобилизацию водителей фур прямо во время рейсов

Закарпатский ТЦК: водителей фур отвозят в военкомат из-за отсутствия документов

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Robert Nemeti/Reuters

Закарпатский территориальный центр комплектования (ТЦК) объяснил мобилизацию водителей фур прямо во время выполнения ими международных рейсов. Об этом сообщает издание «Страна».

«Водители грузовых транспортных средств такие же граждане Украины, как и другие. При осмотре документов не всегда есть возможность проверить на месте все военно-учетные данные, это связано с тем, что граждане заблаговременно не позаботились о наличии при себе документов.

В таких случаях военнообязанным предлагают проехать в территориальные центры комплектования и социальной поддержки для уточнения данных», — заявили вТЦК.

Отмечается, что за оставленным транспортным средством в это время следят правоохранители.

29 апреля сообщалось, что водителей украинских грузовиков, возвращающихся домой из-за рубежа, снимают с рейсов и силой доставляют в военкомат для отправки в ряды Вооруженных сил.

Новый закон о мобилизации был принят Верховной радой во втором и окончательном чтении 11 апреля. Днем 16 апреля президент Украины Владимир Зеленский подписал его. В документе прописаны нормы, ужесточающие правила призыва.

Для военнообязанных станет обязательным обновление своих данных в военкоматах и ношение военного билета, а повестки будут считаться полученными даже без вручения лично в руки. О других нововведениях — в материале «Газеты.Ru».

Ранее на Украине военкомат прекратил прием документов на отсрочку от мобилизации.

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