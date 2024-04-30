Названо число жителей Курганской области, получивших выплаты из-за паводка

Более пяти тысяч жителей Курганской области, чьи дома пострадали в результате весеннего паводка, уже получили выплаты. Об этом сообщается в Telegram-канале правительства региона.

В заявлении отмечается, что в основном речь идет о единовременной материальной помощи в размере 10 тысяч рублей. Она предназначена для всех граждан, которые так или иначе пострадали из-за половодья.

Кроме того, власти продолжают выплачивать компенсации за полную или частичную утрату имущества в размере 50 и 100 тысяч рублей соответственно. По состоянию на 29 апреля такие выплаты получили несколько десятков человек.

Также представители областного правительства рассказали, что в городе Кургане и селе Кетово круглосуточно работают муниципальные оценочные комиссии. Их задача — зафиксировать ущерб, причиненный жилым зданиям во время наводнения.

«Уже завершили обследование состояния жилого фонда после паводка комиссии в Целинном, Притобольном, Звериноголовском и Белозерском округах. Несколько домов осталось дообследовать в Куртамышском округе», — говорится в сообщении.

30 апреля МЧС РФ сообщило, что в Курганской области остаются подтопленными 825 жилых домов и 6 773 дачных участка. То же касается шести мостов и 11 участков дорог.

Ранее в Роспотребнадзоре отчитались о профилактической вакцинации людей в затопленных регионах.