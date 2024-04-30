Подразделения группировки войск «Восток» заняли более выгодные рубежи в районах населенных пунктов Старомайорское и Водяное Донецкой народной республики (ДНР). Данная информация следует из ежедневной информационной сводки Минобороны России.

Также в районах этих населенных пунктов российские войска нанесли поражение живой силе и технике 72-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) и 123-й бригады территориальной обороны.

По данным российского оборонного ведомства, потери ВСУ составили до 100 военнослужащих. Также были подбиты два пикапа и две 155 мм гаубицы М777.

Также в Минобороны сообщили, что российская система противовоздушной обороны (ПВО) за сутки сбила шесть дальнобойных американских ракет ATACMS. Также российские военные сбили две управляемые авиабомбы Hammer.

До этого в пресс-службе Минобороны рассказали, что западные подразделения Вооруженных сил России заняли более выгодные позиции и нанесли поражение живой силе и технике бригаде спецназа ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка Харьковской области, Григорока ДНР и Червоная Диброва ЛНР.

Ранее сообщалось, что первый Abrams вывезен из зоны военной операции, его покажут на выставке в Москве.