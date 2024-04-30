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Россия резко увеличила производство игристых вин

Производство игристого вина в России за квартал выросло почти в 1,5 раза

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Depositphotos

По итогам первого квартала российские виноделы произвели 3,2 млн дал игристого вина, что на 42,7% больше объема за аналогичный период 2023 года. Об этом сообщается на сайте Минсельхоза РФ.

Производство тихих вин за январь — март выросло на четверть, до 7,1 млн дал.

Таким высоким показателям способствует стабильно хороший урожай винограда, отметили в министерстве. По данным Росстата, в 2023 году он превысил 882 тыс. тонн, что в целом соответствует результатам предыдущего года.

Спрос на винодельческую продукцию среди россиян в первом квартале также вырос. Продажи тихих вин выросли на 4,2%, игристых — на 13,3%.

До этого Росалкогольтабакконтроль сообщил о росте производства сидра и медовухи в РФ. Выпуск этих алкогольных напитков за квартал вырос более чем на 12%.

Ранее Италия стала главным европейским продавцом вина в Россию впервые с 2014 года.

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