Россия резко увеличила производство игристых вин

По итогам первого квартала российские виноделы произвели 3,2 млн дал игристого вина, что на 42,7% больше объема за аналогичный период 2023 года. Об этом сообщается на сайте Минсельхоза РФ.

Производство тихих вин за январь — март выросло на четверть, до 7,1 млн дал.

Таким высоким показателям способствует стабильно хороший урожай винограда, отметили в министерстве. По данным Росстата, в 2023 году он превысил 882 тыс. тонн, что в целом соответствует результатам предыдущего года.

Спрос на винодельческую продукцию среди россиян в первом квартале также вырос. Продажи тихих вин выросли на 4,2%, игристых — на 13,3%.

До этого Росалкогольтабакконтроль сообщил о росте производства сидра и медовухи в РФ. Выпуск этих алкогольных напитков за квартал вырос более чем на 12%.

Ранее Италия стала главным европейским продавцом вина в Россию впервые с 2014 года.