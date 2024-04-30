Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Российские войска за сутки отразили девять атак ВСУ в ДНР

Минобороны РФ: группировка «Центр» за сутки отразила девять атак ВСУ в ДНР

close
100%
Константин Михальчевский/РИА Новости

Подразделения группировки российских войск «Центр» за минувшие сутки отразили девять атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об этом сообщается в официальном Telegram-канале министерства обороны РФ.

В ведомстве рассказали, что сражения произошли на территории Донецкой народной республики (ДНР). Украинские войска попытались контратаковать позиции Вооруженных сил РФ в районе населенных пунктов Шумы, Бердычи, Нетайлово, Новгородское, Семеновка, Ленинское и Новокалиново.

«Отражены девять контратак штурмовых групп 24-й, 100-й механизированных, 142-й пехотной, 98-й штурмовой, 68-й егерской бригад и 78-го отдельного десантно-штурмового полка ВСУ», — говорится в заявлении.

Также за аналогичный промежуток времени российские войска нанесли поражение живой силе и технике 92-й штурмовой, 23-й и 115-й механизированных бригад ВСУ. Эти формирования засекли около донецких населенных пунктов Очертино и Новобахмутовка.

В результате подразделения группировки войск «Центр» улучшили тактическое положение на соответствующем участке фронта, ликвидировав до 145 украинских бойцов. Кроме того, ВСУ потеряли три боевые машины пехоты Bradley и одну 155-миллиметровую самоходную артиллерийскую установку (САУ) М109 Paladin. Вместе с этим ВС РФ вывели из строя два автомобиля и одну 105-миллиметровую легкую гаубицу М101.

Ранее на выставку трофейной техники в Москве привезли бронемашину американского производства.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами