Подразделения группировки российских войск «Центр» за минувшие сутки отразили девять атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об этом сообщается в официальном Telegram-канале министерства обороны РФ.

В ведомстве рассказали, что сражения произошли на территории Донецкой народной республики (ДНР). Украинские войска попытались контратаковать позиции Вооруженных сил РФ в районе населенных пунктов Шумы, Бердычи, Нетайлово, Новгородское, Семеновка, Ленинское и Новокалиново.

«Отражены девять контратак штурмовых групп 24-й, 100-й механизированных, 142-й пехотной, 98-й штурмовой, 68-й егерской бригад и 78-го отдельного десантно-штурмового полка ВСУ», — говорится в заявлении.

Также за аналогичный промежуток времени российские войска нанесли поражение живой силе и технике 92-й штурмовой, 23-й и 115-й механизированных бригад ВСУ. Эти формирования засекли около донецких населенных пунктов Очертино и Новобахмутовка.

В результате подразделения группировки войск «Центр» улучшили тактическое положение на соответствующем участке фронта, ликвидировав до 145 украинских бойцов. Кроме того, ВСУ потеряли три боевые машины пехоты Bradley и одну 155-миллиметровую самоходную артиллерийскую установку (САУ) М109 Paladin. Вместе с этим ВС РФ вывели из строя два автомобиля и одну 105-миллиметровую легкую гаубицу М101.

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