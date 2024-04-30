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Стало известно, сколько ЕС вложил в Восточную Европу за 20 лет

Инвестиции ЕС в восточноевропейские страны превысили €500 млрд с 2004 года

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Virginia Mayo/AP

С момента присоединения к ЕС в 2004 году восточноевропейские страны получили более €500 млрд инвестиций, благодаря которым были модернизированы инфраструктура, промышленность и сельское хозяйство. Об этом пишет Bloomberg .

Это помогло значительно повысить уровень жизни населения, увеличить продолжительность жизни и снизить безработицу. Тем не менее, разрыв в доходах между крупными городами и сельской местностью углубляется, уточняет агентство.

В Венгрии ЕС до сих пор удерживает €20 млрд финансовой помощи из-за опасений по поводу коррупции и подрыва демократических институтов премьер-министром Виктором Орбаном. В Польше новое правительство Дональда Туска пытается отменить наследие восьмилетнего правления националистической партии «Право и справедливость».

В Словакии влиятельный католический священник Мариан Куффа открыто критикует либеральные ценности и призывает к защите христианства, заручаясь поддержкой консервативного электората.

Несмотря на очевидные экономические успехи, достигнутые благодаря членству в ЕС, значительная часть граждан стран Восточной Европы разделяет популистские и евроскептические взгляды из-за усугубляющегося социального расслоения и культурно-идеологических разногласий, что грозит углублением политического кризиса в регионе, пожытожило издание.

Накануне Польша подсчитала , сколько ей принесло членство в Евросоюзе.

Ранее ОАЭ и Украина договорились о стимулировании двусторонней торговли.

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