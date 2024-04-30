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Подразделения группировки «Запад» ВС РФ заняли более выгодные рубежи

Минобороны: подразделения группировки войск «Запад» заняли более выгодные рубежи

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Станислав Красильников/РИА Новости

Подразделения группировки «Запад» Вооруженных сил России заняли более выгодные позиции и нанесли поражение живой силе и технике бригады спецназа «Азов» (организация запрещена в России) в районах населенных пунктов Синьковка Харьковской области, Григорока ДНР и Червоная Диброва ЛНР. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Сообщается, что российские войска за сутки отразили пять контратак формирований 77-й аэромобильной, 44-й механизированной бригад ВСУ и 1-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Стельмаховка, Райгородка Луганской народной республики и Крахмальное Харьковской области.

В ведомстве отметили, что ВСУ потеряли до 90 военных, три автомобиля и 155 мм гаубицу М777 производства США.

Утром 30 апреля американская газета Wall Street Journal писала, что наступление вооруженных сил РФ на Украине может привести к обрушению обороны ВСУ на некоторых направлениях фронта в 2024 году.

В этот же день эстонский портал ERR сообщал, что Вооруженные силы России стали прибегать к новой эффективной тактике в зоне проведения специальной военной операции на Украине.

Ранее сообщалось, что российские военные готовы к провокациям ВСУ в майские праздники.

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Операция на Украине
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