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ВС России улучшили положение по переднему краю на Донецком направлении фронта

Минобороны: ВС РФ улучшили положение по переднему краю на Донецком участке фронта

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Константин Михальчевский/РИА Новости

Подразделения «Южной» группировки Вооруженных сил (ВС) России улучшили положение по переднему краю на Донецком направлении фронта в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны РФ в Telegram-канале.

Согласно информации ведомства, российская армия нанесла огневое поражение живой силе и технике бригадам Вооруженных сил Украины (ВСУ) неподалеку от сел Раздоловка, Зализнянское, Красногоровка и Клещеевка Донецкой народной республики (ДНР).

«Потери противника составили до 440 военнослужащих», — указывается в сводке .

Помимо того, украинские войска лишились станции радиоэлектронной разведки, гаубицы Д-30 и гаубицы М198 американского производства, двух танков, двух боевых бронированных машин и двух автомобилей.

До этого председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что в населенном пункте Работино Запорожской области остаются отдельные незначительные очаги сопротивления ВСУ.

Ранее Кадыров опубликовал видео обстрела позиций ВСУ.

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