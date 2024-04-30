Подразделения «Южной» группировки Вооруженных сил (ВС) России улучшили положение по переднему краю на Донецком направлении фронта в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны РФ в Telegram-канале.

Согласно информации ведомства, российская армия нанесла огневое поражение живой силе и технике бригадам Вооруженных сил Украины (ВСУ) неподалеку от сел Раздоловка, Зализнянское, Красногоровка и Клещеевка Донецкой народной республики (ДНР).

«Потери противника составили до 440 военнослужащих», — указывается в сводке .

Помимо того, украинские войска лишились станции радиоэлектронной разведки, гаубицы Д-30 и гаубицы М198 американского производства, двух танков, двух боевых бронированных машин и двух автомобилей.

До этого председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что в населенном пункте Работино Запорожской области остаются отдельные незначительные очаги сопротивления ВСУ.

Ранее Кадыров опубликовал видео обстрела позиций ВСУ.