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В Москве во время конфликта школьник набросился на знакомого с ножом и ударил в грудь

РЕН ТВ: в Москве школьник напал на студента с ножом из-за длительного конфликта

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Depositphotos

Московского старшеклассника подозревают в нападении на сверстника с ножом. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.

Инцидент произошел возле станции метро «Молодежная». По словам собеседника, между одиннадцатиклассником и пострадавшим уже длительное время был конфликт.
В день произошедшего они поссорились, и школьник нанес удар студенту колледжа в грудь.

Молодого человека направили в реанимацию. О деталях его состояния не сообщается.

Сам одиннадцатиклассник уже раскаялся в содеянном. По факту инцидента возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве. На данный момент правоохранители проводят необходимые мероприятия, чтобы выяснить причины произошедшего.

До этого в Москве мужчина напал на бывшую супругу с ножом. В торговом центре на Святозерской улице между ними произошел конфликт, после чего бывший муж схватился за оружие и нанес удар. О причинах ссоры не сообщается.

Ранее мужчина трижды ударил почтальона ножом, потому что давно не получал писем.

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