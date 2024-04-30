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Ученые научились изменять группу крови человека с помощью бактерий

NatMicrob: ферменты кишечной бактерии превратили группы крови A и B в группу O

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Global Look Press

Группа ученых из Дании и Швеции создали метод изменения группы крови человека с помощью бактерий. Исследование опубликовано в научном журнале Nature Microbilogy (NatMicrob).

Команда идентифицировала смесь ферментов, вырабатываемых некоторыми видами кишечных микробов, которые могут превращать эритроциты крови любой группы в универсальную первую. Обладатели первой группы могут получать донорскую кровь любого типа без вреда для здоровья.

Как практически все клетки человеческого тела, эритроциты покрыты множеством уникальных сахаристых структур — антигенов. Они варьируются от человека к человеку: некоторые структуры второй группы (А), а другие третьей группы (B). У некоторых есть и A, и B (четвертая группа), а у других нет ни того, ни другого, что обозначается O.

Предыдущие эксперименты по преобразованию разных групп крови в универсальную первую не увенчались успехом. Даже при удалении всех антигенов, кровь часто отторгалась организмом реципиентов по неизвестным причинам.

Основываясь на предыдущих изысканиях, исследователи выделили вещества, производимые бактерией Akkermansia muciniphila, и обработали ими эритроциты нескольких доноров со второй и третьей группами крови.

Новые ферменты очистили эритроциты от характерных антигенов за 30 минут при комнатной температуре. По словам ученых, обработка снизила несовместимость типов крови до менее чем 9% и сделала реакции отторжения менее серьезными.

Исследователи отметили, что нашли недостающее звено в процессе производства универсальной группы крови. Их открытие также может снизить риск отторжения органов для трансплантации.

Ранее ученые нашли опасный эффект при переливании донорской крови.

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