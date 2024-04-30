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Российские силы ПВО за сутки сбили несколько ракет и бомб западного производства

Минобороны РФ: российские силы ПВО за сутки сбили 6 американских ракет ATACMS

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Сергей Мальгавко/РИА Новости

Российская система противовоздушной обороны (ПВО) за сутки сбила шесть американских ракет ATACMS. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Также российские военные сбили две управляемые авиабомбы Hammer производства Франции, отметили в ведомстве.

До этого в пресс-службе Минобороны сообщили, что подразделения группировки «Запад» Вооруженных сил России заняли более выгодные позиции и нанесли поражение живой силе и технике бригаде спецназа «Азов» (организация запрещена в России) в районах населенных пунктов Синьковка Харьковской области, Григорока ДНР и Червоная Диброва ЛНР.

В этот же день эстонский портал ERR сообщал, что Вооруженные силы России стали прибегать к новой эффективной тактике в зоне проведения специальной военной операции на Украине.

30 апреля французский аналитик Ульрих Буна заявил, что украинская армия, чтобы сдержать наступление российских войск на Авдеевском направлении, была вынуждена спешно бросать в бой бывшие подразделения территориальной обороны.

Ранее бывший сотрудник Пентагона Дуглас Макгрегор объяснил, почему Украина движется к коллапсу.

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Операция на Украине
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