Суд арестовал обвиняемого в убийстве следователя МВД

Басманный суд Москвы арестовал обвиняемого в убийстве следователя МВД России Евгении Шишкиной. Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, Абдулазиз Абдулазизов, который обвиняется в убийстве Шишкиной в Московской области, заключен под стражу до 7 мая.

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Как отмечается, ходатайство следствия рассматривалось судом в закрытом режиме.

При этом все стороны поддержали просьбу прокурора о рассмотрении ходатайства в закрытом режиме.

Ранее сообщалось, что МВД России изучит уголовные дела застреленного в Подмосковье следователя.