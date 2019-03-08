На желтой ветке метро ограничено движение поездов
На Калининской линии (8) нет движения поездов от «Новокосино» до «Шоссе Энтузиастов» из-за инцидента с пассажиром. Пожалуйста, пользуйтесь наземным транспортом.— Московское метро (@MetroOperativno) 8 марта 2019 г.
На желтой ветке метро приостановлено движение поездов из-за инцидента с пассажиром, сообщается в твиттере метрополитена столицы.
Как отмечается, в данный момент нет движения от станции «Новокосино» до «Шоссе Энтузиастов».
Уточняется, что сбой произошел из-за инцидента с пассажиром.
«Пожалуйста, пользуйтесь наземным транспортом», — добавили в метрополитене.