На желтой ветке метро ограничено движение поездов

На желтой ветке метро приостановлено движение поездов из-за инцидента с пассажиром, сообщается в твиттере метрополитена столицы.

Как отмечается, в данный момент нет движения от станции «Новокосино» до «Шоссе Энтузиастов».

Уточняется, что сбой произошел из-за инцидента с пассажиром.

«Пожалуйста, пользуйтесь наземным транспортом», — добавили в метрополитене.